Артем Ребров: "Глушаков – все равно наш капитан. Мы его выбирали"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров – о матче с "Анжи" (1:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России. Также он прокомментировал возвращение на поле полузащитника Дениса Глушакова, которому досталась капитанская повязка.

- Из ворот это смотрелось тяжело, во втором тайме было много нервов. Залети мяч – до сих пор бы играли бы и мучились, - сказал вратарь в эфире телеканала "Матч ТВ". - Очень тяжелая победа. Из ворот казалось, что мы были не то чтобы расслабленные, но уставшие, без эмоций. В таком состоянии сейчас команда. Я боялся, чтобы не вышло, как в матче с "Тосно". Мое положение в команде? Нужно работать. Я помогаю молодым, как могу. Нужно работать и ждать своего шанса. Не было ударов в створ? Я бы не расстроился, если бы мяча не тронул вообще. Главное - победа и ноль сзади. А сколько было ударов – не так важно. Болельщиков было меньше, чем обычно? Главное, что поддержка была. Конечно, мы ожидали, кто будет меньше народа. Глушак (Денис Глушаков – прим. "СЭ") - все равно наш капитан. Мы его выбирали. Он будет сейчас будет доказывать это на поле. Наша задача - возвращать доверие болельщиков.