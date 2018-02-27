Арбитр Турбин не назначил два пенальти в Хабаровске

У арбитра матча 1/4 финала Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Шинник" (0:0, пенальти - 1:4) в дополнительное время дважды были основания назначить 11-метровые удары, но Евгений Турбин оба раза не стал этого делать.
В первом случае, на 96-й минуте, рефери не наказал вратаря "Шинника" Яшина, сбившего Кабутова. Хабаровский полузащитник первым коснулся мяча, тот остался в игре, и в этот момент произошло столкновение, в результате которого Кабутов упал.
Стоит отметить, что игрок СКА не успевал догнать мяч, улетавший за пределы поля. В прошлом сезоне наши арбитры договорились, что в таких случаях пенальти назначать не стоит. Однако на недавнем сборе в Турции их обязали указывать на 11-метровую отметку.
Второй спорный эпизод произошел на 114-й минуте в штрафной площади "Шинника", где мяч после удара Федотова, скорее всего, отразил рукой Ятченко. Однозначно утверждать, что случился контакт мяча с отставленной рукой защитника, невозможно из-за невысокого качества видеоповтора. (Александр БОБРОВ)
Язва
Какой же автор стеснительный. Аккуратно трет комменты. Не надо зарывать свой талант. Надо всем показать грани свои редко дара на футбольном поле в мантии судьи. Голосуем за кандидата-автора-спасителя судейской чести.
01:21
Mao11
Российские судьи судят по понятиям, а не по правилам, как и все судьи в стране.
21:56 27 февраля
самарец
К бабке не ходи И правильно сделал что не назначил Кому нужен это Хабаровск??
21:52 27 февраля
Lars Berger
Язва, подписываюсь...)
19:44 27 февраля
vladvl7777
он послесатчевых ждал
19:25 27 февраля
igorx70
А-еще пустые трибуны.И для кого этот Кубок??
19:11 27 февраля
igorx70
Вообще четвертьфиналы Кубка России прекрасно смотрятся как продолжение зимней Олимпиады.Те же погодные условия-ветер,снег,мороз.
19:09 27 февраля
Serenky25
Турбин молодец. В Хабаровск летать всем западло. Услышал. (((:
18:44 27 февраля