17:29 27 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Арбитр Турбин не назначил два пенальти в Хабаровске

Арбитр Турбин не назначил пенальти в Хабаровске. Арбитр Турбин не назначил пенальти в Хабаровске. Арбитр Турбин не назначил пенальти в Хабаровске. Арбитр Турбин не назначил пенальти в Хабаровске.
Арбитр Турбин не назначил пенальти в Хабаровске.
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У арбитра матча 1/4 финала Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Шинник" (0:0, пенальти - 1:4) в дополнительное время дважды были основания назначить 11-метровые удары, но Евгений Турбин оба раза не стал этого делать.

В первом случае, на 96-й минуте, рефери не наказал вратаря "Шинника" Яшина, сбившего Кабутова. Хабаровский полузащитник первым коснулся мяча, тот остался в игре, и в этот момент произошло столкновение, в результате которого Кабутов упал.

Стоит отметить, что игрок СКА не успевал догнать мяч, улетавший за пределы поля. В прошлом сезоне наши арбитры договорились, что в таких случаях пенальти назначать не стоит. Однако на недавнем сборе в Турции их обязали указывать на 11-метровую отметку.

Второй спорный эпизод произошел на 114-й минуте в штрафной площади "Шинника", где мяч после удара Федотова, скорее всего, отразил рукой Ятченко. Однозначно утверждать, что случился контакт мяча с отставленной рукой защитника, невозможно из-за невысокого качества видеоповтора. (Александр БОБРОВ)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Язва

Какой же автор стеснительный. Аккуратно трет комменты. Не надо зарывать свой талант. Надо всем показать грани свои редко дара на футбольном поле в мантии судьи. Голосуем за кандидата-автора-спасителя судейской чести.

01:21

Mao11

Российские судьи судят по понятиям, а не по правилам, как и все судьи в стране.

21:56 27 февраля

самарец

К бабке не ходи И правильно сделал что не назначил Кому нужен это Хабаровск??

21:52 27 февраля

Lars Berger

Язва, подписываюсь...)

19:44 27 февраля

vladvl7777

он послесатчевых ждал

19:25 27 февраля

igorx70

А-еще пустые трибуны.И для кого этот Кубок??

19:11 27 февраля

igorx70

Вообще четвертьфиналы Кубка России прекрасно смотрятся как продолжение зимней Олимпиады.Те же погодные условия-ветер,снег,мороз.

19:09 27 февраля

Serenky25

Турбин молодец. В Хабаровск летать всем западло. Услышал. (((:

18:44 27 февраля

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