Александр Тарханов: "Драка? Наверное, кто-то что-то сказал, и завертелось"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвел итоги финального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:2). Наставник отметил, что пока не разобрался в причинах произошедшей драки.

– Концовка матча выдалась жаркой. Есть мнение, что же заставило футболистов устроить рукопашный бой?

– Мы недавно прилетели в Екатеринбург. Еще предстоит внимательно изучить все, что произошло. Читаю сейчас высказывания Павлюченко, других ребят. Ничего не предвещало драки, хоть борьбы и стычек по ходу матча было много. Наверное, кто-то что-то сказал, и завертелось.

– Действия Ари, в адрес которого жестко выступил Павлюченко, вы можете объяснить?

– Не видел этого момента, поэтому от комментариев пока воздержусь.

– Вы сами как отреагировали на драку?

– Как и все, побежал на поле разнимать игроков. Важно было остановить их, чтобы все это не переросло во что-то более серьезное. (Сергей АСТАХОВ)