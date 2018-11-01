Александр Шикунов: "Крылья" великолепно провели матч с "Зенитом"

Директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов выразил надежду на победу самарцев над "Краснодаром" в 1/8 финала Олимп-Кубка России. Игра состоится сегодня в Самаре.

- Будем биться и играть с "Краснодаром", мы хотим победить, порадовать своих болельщиков. "Крылья Советов" великолепно провели матч с "Зенитом", но получилось, что проиграли. Может, сегодня удача будет на нашей стороне. Настрой у команды отличный, кубковые игры специфичные, не похожие на игры чемпионата, здесь другой футбол, - цитирует "РИА Новости" Шикунова. - На матче ожидается около 10 тысяч зрителей. Столь малое количество болельщиков обуславливается ранним началом игры в рабочий день. Плюс добираться до стадиона не очень удобно, пешком идти около двух километров.

"Крылья Советов" - "Краснодар": Кубок России, 1/8 финала, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское)