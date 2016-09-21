Александр Мирзоян: "Работу Карреры в "Спартаке" можно оценить только положительно"

Президент Союза ветеранов футбола России, советник президента РФС и ветеран "Спартака" Александр Мирзоян подчеркнул, что москвичи отправились на матч 1/16 Кубка России против "СКА-Хабаровска" не на прогулку. Также Мирзоян положительно оценил работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

– Обычно на такие матчи представители низших лиг настраиваются сильнее фаворитов, – цитирует "Р-Спорт" Мирзояна. – Они хотят доказать, что не хуже их. Часто случается, что и побеждают. Но коль "Спартак" полетел в Хабаровск основным составом, значит, команда отправилась туда не на прогулку. Тем более сейчас красно-белые почувствовали вкус победы.

Каррера? Результат говорит сам за себя. Команда заиграла, начала побеждать. Как можно оценить работу тренера – только положительно. Что будет дальше, мы не знаем. Конечно, я не ожидал такого результата. Я и не знал о существовании Карреры до его прихода в "Спартак". Это была такая темная лошадка. Но на данный период назначение Карреры главным тренером себя оправдало. Надеюсь, что и в дальнейшем он зарекомендует себя как тренер, который добивается успеха.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"