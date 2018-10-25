Александр Бухаров: "Буду рад, если у Рианчо получится в "Спартаке"

Форвард "Рубина" Александр Бухаров поделился эмоциями после победы в Олимп-Кубке России над "Динамо" (1:0) и рассказал о совместной работы с Раулем Рианчо. Игрок пожелал испанскому специалисту успехов в "Спартаке".
- Типичный кубковый матч. Такие игры часто заканчиваются вничью, но хорошо, что сохранили свои ворота и использовали свой шанс, - сказал Бухаров.
- После возвращения в "Рубин" вы еще ни разу не отличились. Психологически не давит?
- Нет. Главное, что команда выигрывает, а голы придут. Шансы появятся, я в это верю.
- "Спартак" в голове держали?
- Нет, даже не обсуждали. Сейчас приедем и посмотрим.
- Что вы можете сказать о Рауле Рианчо?
- Хороший, отзывчивый человек. В "Рубине" все его любили. Будет приятно снова встретиться. Буду рад, если у него все получится в "Спартаке" (Артур Еникеев)