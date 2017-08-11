Жулиану вылетел в Стамбул на медосмотр перед арендой в "Фенербахче"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в пятницу, 11 августа, прилетит в Стамбул, где пройдет медицинский осмотр для "Фенербахче" и продолжит переговоры по контракту, сообщает официальный сайт турецкого клуба. Ранее появлялась информация, что сине-бело-голубые отклонили первое предложение стамбульцев, но в итоге сторонам удалось договориться об аренде с последующим правом выкупа.

Напомним, что Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.