Жуков - об итогах года: "Как болельщик "Спартака", я не могу не отметить чемпионство"

Президент ОКР Александр Жуков в интервью "Р-Спорт" подвел итоги 2017 года. По его словам, в том, что четыре российских клуба вышли в плей-офф Лиги Европы ничего сверхъестественного нет.

– Что бы еще отметили по итогам года в российском спорте?

– Как болельщик "Спартака", я, конечно, не могу не отметить чемпионство "красно-белых". Впервые за 16 лет! Это, безусловно, порадовало всех поклонников клуба.

– Четыре российских клуба вышли в плей-офф Лиги Европы…

– А вот здесь ничего сверхъестественного нет, в общем. Но это, конечно, радует, что четыре клуба продолжат выступление в Лиге Европы. Жалко, конечно, что в Лиге чемпионов никого не осталось. Мне кажется, что и сборная России набирает обороты, существенно омолодилась, обновилась, и до чемпионата мира еще есть время, чтобы набрать качество и прибавить в игре.

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