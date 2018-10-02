Жена Кержакова: "Муж не дает мне видеться с ребенком и не пускает в свой дом"

Жена бывшего нападающего сборной России и "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила, что муж не позволяет ей видеться с ребенком. Ранее стало известно, что жена Кержакова подает на него в суд. Она собирается разводиться, а также требует отдать ей сына и выплачивать алименты на его содержание.
- У нас ничего не происходит. Он препятствует мне во встречах с сыном, - сказала Милана Тюльпанова.
- В чем причина вашего развода?
- Причина в том, что когда погиб мой отец, весь интерес Александра ко мне пропал. С ребенком он еще не давал мне встретиться. Возможно, встреча состоится в условленное им время на улице, так как он не может пустить мать ребенка в свой дом.
Каждый раз,когда я ложусь спать и закрываю глаза,я думаю об этом маленьком человечке. О том,какого ему,как он там,о том,как сильно можно любить,даже находясь на расстоянии. Благодарю Бога за то,что он есть,за то,что он здоров,за то,что это мой сын,именно такой,какой он есть. И,знаете,так странно,иногда просто мысль о нём способна сделать меня счастливее. И я верю,что мы будем вместе уже очень скоро,вера - то,что меня спасает ❤️💫 #мысливслух💭
- Каким образом был связан интерес Кержакова с вашим отцом?
- Ну, вы сами подумайте. Очевидно же…
- Ребенок сейчас с ним? На каком основании он не дает с ним видеться вам?
- Он говорит, что не хочет, чтобы я в дом заходила. Ему неприятно.
- Что вы намерены предпринимать далее?
- К сожалению, дальше пока я не могу комментировать сложившуюся ситуацию.
- У вас какие-то чувства к Александру остались? Есть вероятность, что вы еще помиритесь? Или пути назад уже нет?
- Нет.
Несколько дней назад день Милана и Александр обменялись скандальными комментариям в Инстаграме.
Сначала Милана выложила запись в своих "сториз", где привела комментарий одной из женщин.
"Часто вижу вашего Тему на прогулке и всегда рядом какой-то посторонний мужчина. Но я ни разу не видела Александра".
В ответ на этот комментарий Кержаков выложил у себя в "сториз" текст, где явно намекнул на то, что комментарии пишут так называемые "боты" за деньги.
"Лучше тратить деньги на благотворительность, чем покупать ботов для таких комментариев", – написал футболист в своем Инстаграме. (Никита Камышев)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/kerzhakov-i-ego-zhena-milana-obmenyalis-skandalnymi-kommentariyami-v-socsetyah-1462528/