Жена Кержакова: "Муж не дает мне видеться с ребенком и не пускает в свой дом"

Жена бывшего нападающего сборной России и "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила, что муж не позволяет ей видеться с ребенком. Ранее стало известно, что жена Кержакова подает на него в суд. Она собирается разводиться, а также требует отдать ей сына и выплачивать алименты на его содержание.

- У нас ничего не происходит. Он препятствует мне во встречах с сыном, - сказала Милана Тюльпанова.

- В чем причина вашего развода?

- Причина в том, что когда погиб мой отец, весь интерес Александра ко мне пропал. С ребенком он еще не давал мне встретиться. Возможно, встреча состоится в условленное им время на улице, так как он не может пустить мать ребенка в свой дом.

- Каким образом был связан интерес Кержакова с вашим отцом?

- Ну, вы сами подумайте. Очевидно же…

- Ребенок сейчас с ним? На каком основании он не дает с ним видеться вам?

- Он говорит, что не хочет, чтобы я в дом заходила. Ему неприятно.

- Что вы намерены предпринимать далее?

- К сожалению, дальше пока я не могу комментировать сложившуюся ситуацию.

- У вас какие-то чувства к Александру остались? Есть вероятность, что вы еще помиритесь? Или пути назад уже нет?

- Нет.

Несколько дней назад день Милана и Александр обменялись скандальными комментариям в Инстаграме.

Сначала Милана выложила запись в своих "сториз", где привела комментарий одной из женщин.

"Часто вижу вашего Тему на прогулке и всегда рядом какой-то посторонний мужчина. Но я ни разу не видела Александра".

В ответ на этот комментарий Кержаков выложил у себя в "сториз" текст, где явно намекнул на то, что комментарии пишут так называемые "боты" за деньги.

"Лучше тратить деньги на благотворительность, чем покупать ботов для таких комментариев", – написал футболист в своем Инстаграме. (Никита Камышев)