"Зенит" интересуется защитником "Порту" Лаюном

Защитник "Порту" и сборной Мексики Мигель Лаюн попал в сферу интересов "Зенита", сообщает ESPN. По информации источника, руководители российского клуба в ближайшее время намерены провести переговоры с представителями 29-летнего футболиста.

Отмечается, что встреча должна состояться в Швейцарии. Вместе с тем информации о том, готов ли "Порту" расстаться с защитником, нет. Ранее сообщалось об интересе к Лаюну со стороны "Валенсии" и "Интера".

Возможный трансфер мексиканца оценивается в 5 миллионов евро. Перспективы перехода игрока в российский клуб связаны с тем, смогут ли сине-бело-голубые пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Напомним, Лаюн выступает за "Порту" с 2015 года. В составе португальского клуба он принял участие в 65 матчах, забив 9 голов.