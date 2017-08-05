"Зенит" интересуется защитником "Порту" Лаюном

Защитник "Порту" и сборной Мексики Мигель Лаюн попал в сферу интересов "Зенита", сообщает ESPN. По информации источника, руководители российского клуба в ближайшее время намерены провести переговоры с представителями 29-летнего футболиста.
Отмечается, что встреча должна состояться в Швейцарии. Вместе с тем информации о том, готов ли "Порту" расстаться с защитником, нет. Ранее сообщалось об интересе к Лаюну со стороны "Валенсии" и "Интера".
Возможный трансфер мексиканца оценивается в 5 миллионов евро. Перспективы перехода игрока в российский клуб связаны с тем, смогут ли сине-бело-голубые пробиться в основную сетку Лиги Европы.
Напомним, Лаюн выступает за "Порту" с 2015 года. В составе португальского клуба он принял участие в 65 матчах, забив 9 голов.
Непорочный как ТИ
не аргентос не катит
22:28 5 августа
sanek7618
Миха Лаюн, беглец с Украины???
20:49 5 августа