Защитник "Оренбурга" Терехов: "Судьи устроили цирк в матче с ЦСКА. Свое дело сделали - они победили"

Защитник "Оренбурга" Сергей Терехов заявил, что судьи устроили цирк в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). В ворота оренбургского клуба был назначен пенальти, который реализовал нападающий армейцев Федор Чалов.

- Дело в необъективном судействе, - сказал Терехов в интервью клубной пресс-службе. - Одни и те же моменты трактуют по-разному. Один боковой судья машет, кричит, что пенальти. Потом он сваливает всю ответственность на главного судью. Главный судья говорит, что это боковой ему показал... Устроили тут цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля. Но свое дело сделали - они победили.

ЦСКА - обычный соперник, ничем не примечательная команда. Считаю, что такие клубы мы должны уверенно обыгрывать дома. Болельщики чувствовали ход игры, гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке.