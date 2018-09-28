22:34 | Футбол — РПЛ

Защитник "Оренбурга" Терехов: "Судьи устроили цирк в матче с ЦСКА. Свое дело сделали - они победили"

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Защитник "Оренбурга"  Сергей Терехов заявил, что судьи устроили цирк в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). В ворота оренбургского клуба был назначен пенальти, который реализовал нападающий армейцев Федор Чалов.

- Дело в необъективном судействе, - сказал Терехов в интервью клубной пресс-службе. - Одни и те же моменты трактуют по-разному. Один боковой судья машет, кричит, что пенальти. Потом он сваливает всю ответственность на главного судью. Главный судья говорит, что это боковой ему показал... Устроили тут цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля. Но свое дело сделали - они победили. 

ЦСКА - обычный соперник, ничем не примечательная команда. Считаю, что такие клубы мы должны уверенно обыгрывать дома. Болельщики чувствовали ход игры, гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке.

"Оренбург" занимает 7-е место в РПЛ после девяти туров, имея в активе 11 очков. 

Оренбург - ЦСКА

 

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