Заботливый "Урал" готов вернуть бюстгалтер и другие потерянные вещи во время матча с "Ростовом"

Пресс-служба "Урала" опубликовала сообщение, в котором клуб пообещал вернуть болельщикам потерянные вещи во время матча 8-го тура российской премьер-лиги против "Ростова".

Среди найденных предметов: бюстгальтер, пледы, авоська, дезодоранты, несколько комплектов ключей, штопор, гаечный ключ и другие.

"Уважаемые болельщики, если вы потеряли вещи на "Екатеринбург Арене" у вас есть шанс их вернуть. На входной группе №4 (ул. Пирогова 4) организована выдача потерянных вещей. Пункт работает с 7:00 до 16:00 по будням и с 7:00 до 15:00 по выходным. Отметим, что во время игры все потерянные вещи передаются волонтерам, которые работают на информационных стойках. На каждом секторе стадиона находится шесть инфостоек. В случае обнаружения потери во время матча, обращайтесь туда", - говорится в сообщении пресс-службы.