Юрий Семин: "Пихал игрокам в перерыве? Пихать я никому не пихаю ничего"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда сыграла хорошо. По его словам, соперник имел преимущество по объективным причинам.

– Во-первых, очко – это уже движение вперед. Тем более, со "Спартаком", который на сегодняшний момент лучше выглядит в физическом плане, – отметил Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". – Они больше тренировались, больше провели игр. Нормальный, хороший результат. Хорошая концовка и хороший второй тайм.

Впервые вышел новый игрок, который мог забить и решить.

Игра была сложная. Я доволен всеми, в том числе Крыховяком. Он очень мало тренировался и почти с листа играл за нас.

Я пихал в перерыве? Слово некрасивое "пихал". Наверное делали акцент на те моменты, которые не получались. В каком тоне… Пихать я никому не пихаю ничего.

Получается, что второй тайм мы всегда лучше играем. Почему-то… Пока ответа не нашел. Нужно искать в тренировочной работе.