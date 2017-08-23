Юрий Семин: "Главное для Эдера - приспособиться к российской футбольной действительности"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что нападающему Эдеру первым делом нужно будет приспособиться к российской футбольной действительности. Он также выразил надежду, что 29-летний игрок хорошо мотивирован.

Напомним, что железнодорожники арендовали Эдера у "Лилля" до конца сезона. После этого "Локо" сможет выкупить контракт игрока.

– Эдер – стержень, нацеленный на завершение атакующих действий. Этот игрок выступает за национальную сборную Португалии, что говорит о его большом опыте и уверенности в своих силах, – приводит ТАСС слова Семина. - Но главное для него – приспособиться к нашей российской действительности, к нашей достаточно сложной лиге, особенно для игроков атаки.

Будут играть роль и его физические кондиции. Он провел не так много игр в текущем сезоне, поэтому предстоит много работы. Многое зависит и от него самого, от его мотивации. Если она у него присутствует, то эту адаптацию он пройдет быстро. Надеюсь, что он мотивирован хорошо.

Эдер ранее выступал за португальские "Академику" и "Брагу". В 2015 году перебрался в "Суонси", где не смог закрепиться в составе и перешел в "Лилль" на правах аренды. Летом 2016 года французский клуб выкупил его контракт. В прошлом сезоне провел 37 матчей, в которых забил семь мячей.