Юрист: "Тигиев применял амфетамин не как допинг. Захотелось повеселиться, потанцевать - обычный случай"

Спортивный юрист Александр Ксенофонтов считает, что защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев употреблял амфетамин не для улучшения спортивных результатов. В воскресенье, 14 октября, 23-летний защитник был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Также игрок подозревается в применении амфетамина.

- Стандартная дисквалификация за употребление амфетамина – два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то срок дисквалификации составит четыре года, - цитируют "Известия" Ксенофонтова. - При этом хочу сказать в защиту Тигиева, что, скорее всего, он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться, потанцевать – это обычный случай. По всему миру ловят таких спортсменов. Они ведь тоже люди, со своими слабостями.

Ранее сообщалось, что Тигиев не может быть подвергнут наказанию по линии допинг-контроля.