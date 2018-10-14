Тигиеву не грозит наказание за допинг

Футболист "Крыльев Советов" Георгий Тигиев, который после нарушения правил дорожного движения подозревается в применении амфетамина, не может быть подвергнут наказанию по линии допинг-контроля.

Амфетамин - это нейростимулятор, включенный в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства. Спортсмены не имеют право употреблять это вещество в любых сочетаниях в соревновательный период. Как правило это промежуток за 12 часов до начала соревнования (матча) и до завершения послесоревновательного допинг-контроля. В остальное время наказать за употребление этого препарата нельзя. Да и соревновательный период антидопинговые инстанции не считают это вещество жестким допингом, ведь улучшить результаты с его помощью крайне проблематично.

Стандартное наказание за положительный тест на амфетамин во время соревнований - от одного до двух лет дисквалификации, если это первое допинговое нарушение спортсмена. Но поймать тех, кто употребляет этот препарат крайне сложно - амфетамин входит в состав препаратов для лечения разных заболеваний нервной системы, и западные спортсмены активно оформляют терапевтические исключения для его применения. В России терапевтические исключения редки, но для амфетамина во внесоревновательный период они и не требуются.

Также надо понимать, что тест на алкоголь и наркотики, который проводят сотрудники ДПС не может использоваться в целях допинг-контроля. Для этого пробу должны взять специально нанятые медики с соблюдением всех правил ВАДА. В противном случае результаты тестирования очень легко оспорить.

Что касается общегражданского, а не спортивного права, то употребление наркотических средств не образует состав уголовного преступления. Наступает только административная ответственность.

Статья за употребление амфетамина – 6.9 КоАП РФ. Если он приобретен без назначения врача и факт употребления подтвержден актом медосвидетельствования, то может последовать штраф на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, либо арест на 15 суток. (Дмитрий Сомов)

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