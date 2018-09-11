Йоан Молло: "Вернулся в Самару, чтобы решать исходы важных матчей"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от возвращения в команду из Самары. 11 сентября 29-летний француз проведет первую тренировку с командой.

– Я готов сразу же включиться в тренировочный процесс, – сказал Молло. – Здорово, что в команде остались ребята, с которыми играл до этого. Так получается, что я уже не первый раз присоединяюсь к команде, когда сезон уже начался. Но это не мешает мне показывать хороший футбол. Я вернулся в Самару, чтобы помогать полюбившейся мне команде и, в том числе, решать исходы важных матчей в нашу пользу.

Молло вернулся в "Крылья" в начале сентября. До этого он уже выступал за самарцев с 2015 по 2016 год (38 игр, 5 голов).