18:39 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Януш Гол: "Надеюсь, что по итогам чемпионата "Амкар" будет в верхней части таблицы"

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Полузащитник "Амкара" Януш Гол выразил надежду, что его команда сможет держать уровень и закончит текущий сезон в верхней части турнирной таблицы чемпионата России. Пермяки после 17 туров с 27 очками идут на шестом месте в премьер-лиге.

– Отпуск я провел со своей семьей, первые десять дней мы были в Дубае, потом – в Польше, – цитирует "Р-Спорт" Гола. – Сборы проходят хорошо, в очень комфортных условиях. В первые дни сбора мы больше занимались силовыми упражнениями. Далее, думаю, будем больше работать с мячом. Сейчас команда идет на шестом месте, жду, что и в дальнейшем будем держать уровень. Надеюсь, что по итогам чемпионата мы будем в верхней части таблицы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170122/1115262465.html

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