Владислав Радимов: "Семак четко понимает плюсы и минусы команды"

Бывший капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" поделился мнением о работе Сергея Семака​ на посту главного тренера сине-бело-голубых.

– Что отличает "Зенит" Семака от "Зенита" его предшественников?

– Семак делает ставку на вертикальный футбол. Хочет, чтоб игроки максимально быстро доставляли мяч к чужой штрафной. Конечно, до идеала еще далеко, но фрагментами "Зенит" смотрится здорово. Мы общаемся, Сережа четко понимает плюсы и минусы команды. Как компанейский человек и прекрасный психолог, он может найти контакт с любым футболистом. Все это и позволяет "Зениту" стабильно набирать очки. Даже при не самой яркой игре в отдельных матчах.

– Отсюда первая строчка в таблице и ноль в графе "поражения"?

– Разумеется. Тренерский штаб грамотно выстраивает работу. Обратите внимание: пришел Семак – и в "Зените" ни конфликтов, ни склок, ни скандалов. Обстановка замечательная. А что у конкурентов? В "Локомотиве" Семин с Геркусом не ладят, с Мануэлом Фернандешем новый контракт не подписан. Про "Спартак" и говорить нечего, там жизнь, как на вулкане. В "Краснодаре" и ЦСКА атмосфера нормальная, но у них свои проблемы. Одни продали главную звезду – Смолова, никем не усилив атаку. Другие затеяли глобальную перестройку. На этом фоне "Зенит" – образец благополучия. (Александр Кружков)

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