Владислав Радимов: "Кажется, "Зенит" будет только увеличивать отрыв"

Бывший капитан и тренер структуры "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что клуб с большой вероятностью станет чемпионом России в этом сезоне. Питерцы после 11 туров занимают первое место без единого поражения и с 4-очковым отрывом от "Локомотива".

– На данный момент "Зенит" выглядит явным фаворитом, - сказал Радимов. - Кажется, что клуб будет только увеличивать отрыв от конкурентов. Я суеверный, боюсь сглазить, но сейчас петербуржцы прибавляют от игры к игре. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

В ближайшем поединке "Зенит" встретится с "Анжи". Матч состоится в Махачкале 1 октября, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

Полностью интервью Радимова