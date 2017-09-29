Владислав Радимов: "Кажется, "Зенит" будет только увеличивать отрыв"

Бывший капитан и тренер структуры "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что клуб с большой вероятностью станет чемпионом России в этом сезоне. Питерцы после 11 туров занимают первое место без единого поражения и с 4-очковым отрывом от "Локомотива".
– На данный момент "Зенит" выглядит явным фаворитом, - сказал Радимов. - Кажется, что клуб будет только увеличивать отрыв от конкурентов. Я суеверный, боюсь сглазить, но сейчас петербуржцы прибавляют от игры к игре. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
В ближайшем поединке "Зенит" встретится с "Анжи". Матч состоится в Махачкале 1 октября, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
Slim Taller
Уже можно говорить без всякого страха сглазить.Очевидно,что в этом сезоне никакой борьбы за золото не будет.Зенит собрал классных игроков,и если есть мотивация,то способен разгромить любого соперника.Конкурирующие фирмы,наоборот,стали слабее.
21:35
Bibigon2000
Obl2007 НАШЛИ У КОГО ИНТЕРВЬЮ БРАТЬ ))))))))))) 21:04===========про тебя забыли,хрюшка?
21:29
forward988
Тебе не кажется, Влад)))
21:12
old grumbler
Obl2007 НАШЛИ У КОГО ИНТЕРВЬЮ БРАТЬ )))))))))))..... он хоть в футбол прилично играл а вот Кафельников это точно не спец по футболу но спец по Спартаку....
21:11
Obl2007
НАШЛИ У КОГО ИНТЕРВЬЮ БРАТЬ )))))))))))
21:04