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20:55 | Футбол — РФПЛ

Владислав Радимов: "Кажется, "Зенит" будет только увеличивать отрыв"

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Бывший капитан и тренер структуры "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что клуб с большой вероятностью станет чемпионом России в этом сезоне. Питерцы после 11 туров занимают первое место без единого поражения и с 4-очковым отрывом от "Локомотива".

– На данный момент "Зенит" выглядит явным фаворитом, - сказал Радимов. - Кажется, что клуб будет только увеличивать отрыв от конкурентов. Я суеверный, боюсь сглазить, но сейчас петербуржцы прибавляют от игры к игре. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

В ближайшем поединке "Зенит" встретится с "Анжи". Матч состоится в Махачкале 1 октября, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

Полностью интервью Радимова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Slim Taller

Уже можно говорить без всякого страха сглазить.Очевидно,что в этом сезоне никакой борьбы за золото не будет.Зенит собрал классных игроков,и если есть мотивация,то способен разгромить любого соперника.Конкурирующие фирмы,наоборот,стали слабее.

21:35

Bibigon2000

Obl2007 НАШЛИ У КОГО ИНТЕРВЬЮ БРАТЬ ))))))))))) 21:04===========про тебя забыли,хрюшка?

21:29

forward988

Тебе не кажется, Влад)))

21:12

old grumbler

Obl2007 НАШЛИ У КОГО ИНТЕРВЬЮ БРАТЬ )))))))))))..... он хоть в футбол прилично играл а вот Кафельников это точно не спец по футболу но спец по Спартаку....

21:11

Obl2007

НАШЛИ У КОГО ИНТЕРВЬЮ БРАТЬ )))))))))))

21:04