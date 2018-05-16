Владимир Сочнов: "Глушаков и Комбаров отвечают уровню "Спартака"

Бывший защитник "Спартака" Владимир Сочнов в интервью "СЭ" отметил, что хавбека Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова не нужно выставлять на трансфер. По его словам, футболисты соответствуют уровню красно-белых.
– Правильное ли поступило руководство красно-белых, решив оставить Глушакова и Комбарова в команде?
– Да. Почему нужно разбрасываться такими игроками? Случаются спады, что-то не получается, но я уверен, что оба еще помогут. На данный момент ребята соответствуют уровню "Спартака".
– Но в конце сезона они выпали из состава.
– Если в коллективе появится конкурент, который по уровню окажется выше Глушакова – замечательно. Но если его нет, то зачем убирать того, кто уже есть? А конкуренция в любом случае нужна. Словом, на данный момент не надо убирать Глушакова и Комбарова. Кстати, не раз происходило, что кто-то уходил, а потом начинал хорошо выступать в другом клубе.
"Спартак" занял третье место в чемпионате России-2017/18, и в групповой турнир Лиги чемпионов будет пробиваться через отбор. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
nikolasSM77
Глушаков с Комбаровым после непопадания на ЧМ сдуются окончательно и это мина замедленного действия! Их начнёт жрать обида на всех и на каждого, а самым главным в своих проблемах они будут считать Карреру и соответственно коллектив будет разлагаться пуще прежнего. Поэтому пока они не упали в цене окончательно, их надо продавать.
16:22
Wild Weasel
"ребята соответствуют уровню "Спартака"___ НЫНЕШНЕМУ уровню Спартака соответствуют! Вопрос в другом: устраивает ли нынешний уровень Спартака его болельщиков и руководство? Не думаю! Но сначала надо на все "слабые" позиции купить, взять в аренду или бесплатно игроков не уровня Петковича и Пашалича, и даже не Беляева с Бузовым (как предлагают в соседней статье), а как минимум Адриано, Зобнина, Промяса... А пока на места Комбарова, Глушакова или Самедова есть замена только в виде какого-то шлака - пусть уж лучше эти играют! )))
15:52