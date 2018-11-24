20:32 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "Оренбург" додавил "Уфу"

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Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов после матча 15-го тура премьер-лиги против "Уфы" (1:0) заявил, что его команда заслужила победу.

- Мы понимали, что будет именно такой футбол, - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. - Моментов мало, команда очень хорошо обороняется. Решающее значение имеет мастерство обыгрыша один в один. Мы пытались, раскачивали, создавали моменты и все-таки заработали пенальти. Но не реализовали. Зато потом додавили, родили этот "золотой" гол. Он выходил из логики игры.

Оренбург - Уфа

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https://twitter.com/fcorenburg/status/1066371190623752192

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