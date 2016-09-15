Виталий Денисов: "Семин? Чувствуется, что в "Локомотив" вернулась легенда"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов подчеркнул, что команда еще не приступала к разбору соперника по матчу 7-го тура чемпионата России. Пои этом он отметил, что у железнодорожников уже есть определены наработки к встрече с "Уфой".

- Тренерский штаб уже говорил что-то по поводу следующего соперника - "Уфы"? Конкретные задачи, установки?

- Определенные наработки уже есть, но конкретика впереди, на теоретическом занятии, где нам все расскажут и будет разбор соперника.

- Следующий матч - первый домашний для Юрия Семина после долгожданного возвращения в "Локо". Все болельщики его очень ждут. У вас есть определенные мысли по этому поводу? Чувствуете, что в клуб вернулась любимая всеми легенда?

- По отношению окружающих, болельщиков и всех людей, которые работаю в клубе, конечно, это сильно чувствуется. Да я и сам прекрасно знаю, кто такой Семин и кем он является для "Локомотива". Но, думаю, сам Юрий Павлович старается на этом не зацикливаться, а сосредотачивается на работе. А больше добавить нечего.

- После эмоциональной победы над "Краснодаром" команду психологически чуть отбросило назад - дерби проиграно. В этом отношении матч с "Уфой" приобретает особый смысл?

- Не сказал бы. Да, у команды случился определенный спад, всем вместе нужно из него выходить. Такое нередко случается в футболе. Не стоит загружаться, нужно усердно работать, анализировать свою игру и улучшать действия. (Михаил ГОНЧАРОВ)