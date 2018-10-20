Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума. Что она вытворяет

Российская телеведущая Виктория Лопырева разместила в Инстаграме откровенное фото. Девушка предстала перед своими подписчиками в белом купальнике.

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась. Приняла участие в церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 и жеребьевке чемпионата мира-2018. Является послом ООН в России по борьбе с дискриминацией.

Ранее 35-летняя модель выложила не менее откровенное фото в красном наряде.

Пользователи просто в шоке от таких фото Лопыревой.

"Если бы красота облагалась налогами, ты бы разорилась".

"Я влюблён! Отлично выглядишь!!".

"Нереальная красавица! А губки то какие!"

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/viktoriya-lopyreva-v-krasnom-o-bozhe-1469149/