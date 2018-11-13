09:25 | Футбол — РПЛ

Виктор Классон стал полузащитником года в Швеции

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Хавбек "Краснодара" Виктор Классон признан полузащитником года в Швеции. "Быки" поздравили 26-летнего футболиста с этим достижением.

– Виктор Классон – полузащитник года в Швеции! Поздравляем Виктора с этим достижением и желаем ему в дальнейшем не снижать высокой планки своей игры, как на уровне национальных сборных, так и в составе нашего клуба! – написал "Краснодар" в своем Твиттере.

 

Классон в текущем сезоне сыграл в 20 матчах за "Краснодар" во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал шесть голевых передач.

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