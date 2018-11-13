Виктор Классон стал полузащитником года в Швеции

Хавбек "Краснодара" Виктор Классон признан полузащитником года в Швеции. "Быки" поздравили 26-летнего футболиста с этим достижением.

– Виктор Классон – полузащитник года в Швеции! Поздравляем Виктора с этим достижением и желаем ему в дальнейшем не снижать высокой планки своей игры, как на уровне национальных сборных, так и в составе нашего клуба! – написал "Краснодар" в своем Твиттере.

Виктор Классон - полузащитник года в Швеции! 💪👏



Поздравляем Виктора с этим достижением и желаем ему в дальнейшем не снижать высокой планки своей игры, как на уровне национальных сборных, так и в составе нашего клуба! pic.twitter.com/ndgyTB14Ap – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 ноября 2018 г.

Классон в текущем сезоне сыграл в 20 матчах за "Краснодар" во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал шесть голевых передач.