Виктор Классон: "Перестали активно идти в прессинг"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в перерыве матча 6-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что после забитого гола команда ослабила хватку. Напомним, Классон стал автором единственного мяча.

– Начали хорошо. Имели моменты. Затем забили гол. Хорошо смотрелись, - отметил Классон в эфире телеканала "Наш футбол". - Однако потом перестали активно идти в прессинг. Когда теряем мяч, приходится возвращаться. Во втором тайме надо исправляться.

Надеюсь, во втором тайме нам удастся наладить игру и больше контролировать мяч. Несмотря на то, что жарко, сделаем все для этого и для победы.

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"