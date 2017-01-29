Виктор Гончаренко: "Сомнений в уровне физподготовки ЦСКА нет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой команды в контрольном матче против "Хорсенса" (4:0). По словам специалиста, футболисты понимают задачи, которые он ставит перед ними.

- Мы сегодня хорошо поработали, провели много позиционных атак, - сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. - Очень хорошо действовали, когда теряли мяч. Хорошо освоили многие моменты в обороне и атаке. Хотелось, чтобы мы выявили слабые места в защите. Пока имеем то, что имеем.

- Вы обращаете внимание если не на результат, то хотя бы на то, что не пропускаете? Ни разу за три матча.

- На все в целом надо обращать внимание. И на оборону, и на атаку. Если хорошо обороняешься, знаешь, как располагаться и выматывать соперника, то и в защите меньше проблем. Нам нужно прибавлять в стандартных положениях. То, что мы трижды сыграли на ноль, - это не главный показатель. Главное, что понимаем те требования, которые есть.

Что касается физической подготовки, это скорее будет понятно в сезоне. Хотя зная опыт команды, никаких сомнений нет. Что касается тактики, то многие вещи команда хорошо усвоила, понимает преимущества и недостатки.