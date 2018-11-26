Виктор Гончаренко: "Прическа помогла Магнуссону забить"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" сказал о том, что травма руки не мешает ему выступать. Во встрече чемпионата России с "Ахматом" (2:0) полузащитник отдал первую голевую передачу в составе армейского клуба – после его навеса с углового дебютным голом отметился защитник Хердур Магнуссон.

– Рука в порядке, восстанавливается, – признался Обляков. – Начинает работать все лучше и лучше. Не мешала в игре.

– Помогает ли лангетка при навесах?

– Чем она поможет? Я же ногами в футбол играю. Все нормально, не мешает и не помогает.

– Скорее Магнуссону прическа помогла забить, – добавил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. (Андрей Михайлов)