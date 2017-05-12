Виктор Гончаренко: "ЦСКА не испытывает давления из-за борьбы за попадание в Лигу чемпионов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед началом матча 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом" подчеркнул, что команда понимает важность победы в этой встрече.

При этом специалист отметил, что армейцы не испытывают давления, связанного с борьбой за второе место в турнирной таблице, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов.

- К сегодняшней игре не готовились Алексей Березуцкий, Оланаре и Дзагоев, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - В остальном у ЦСКА широкий выбор футболистов на этот матч.

Давление? Да нет. У нас опытная команда. Напряжение отсутствует, но есть понимание, что нужно победить, чтобы остаться на втором месте в турнирной таблице.

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"