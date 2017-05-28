Василий Столыпин: "В раздевалке "Оренбурга" была гробовая тишина. У Хабаровска - веселье и крики"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин после вылета команды из премьер-лиги отметил, что поставлена задача вернуться в РФПЛ. По его словам, на "Оренбург" в стыковых матчах со "СКА-Хабаровском" давила психология.

– Что не получилось сегодня?

– На команду давила психология, была высочайшая ответственность. По ходу сезона недобрали очков – со "Спартаком", "Уфой", с "Краснодаром". В первой игре со "СКА-Хабаровском" играли осторожно, цена ошибки высока.

Нельзя было доводить дело до "стыков", и такая возможность у нас была.

– За игру на протяжении сезона стыдно не было?

– Нет. Сегодня болельщики заполнили почти весь стадион. Зашел в раздевалку, поддержал ребят, поблагодарил за игру. Претензий нет, они боролись, сражались, но так получилось. Этого оказалось недостаточно.

– Главный тренер продолжит работу?

– Матч только закончился. Обсудим, взвесим все.

– Игроки убиты горем?

– Конечно. У нас гробовая тишина была, а в соседней веселье и крики.

– "Оренбург" попробовал премьер-лигу на вкус. Задача – вернуться в элиту?

– Конечно, надо возвращаться в РФПЛ. Вы не представляете, через какие трудности нам пришлось пройти. Стадион строили по ходу сезона, много решали организационных вопросов.

– Самый запоминающийся матч сезона?

– Встречи с "Краснодаром" в гостях, в том числе и на Кубок, две игры со "Спартаком", первый матч с ЦСКА, с "Ростовом". (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Оренбург" – "СКА-Хабаровск"