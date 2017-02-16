16:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Вместе с вратарями наберем игроков 19, не больше"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков заявил, что клуб вряд ли сможет заявить новичков на вторую часть сезона. Также специалист отметил, что опытных игроков в команде можно будет сосчитать по пальцам. "Томь" на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, одержав всего две победы в 17 матчах.

– "Томи" по-прежнему не разрешают регистрировать новичков. Сколько человек можете сегодня заявить на сезон?

– Вместе с вратарями 18-19 наберем, - сказал Петраков. - Не больше…

– В основном молодежь?

– Из дубля заявим 9 игроков. То есть половина состава…

– Кто остается из более-менее опытных исполнителей? Кого можете заявить?

– Их можно сосчитать по пальцам. Солосин, Ковальчук, Баляйкин, Пугин, Голышев, Кузнецов, Чуперка, Попов. Кажется, все… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

ЗАЧем такая команда лучше сразу сняться петраков брось и уходи.... ПОЗОРИЩЕ...

16:49

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