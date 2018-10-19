Валерий Карпин: "Серия побед "Ростова" в Москве? Так получилось "

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин - о матче с "Локомотивом" в 11-м туре чемпионата России.

- Удачная серия в Москве? Мы обыграли "Спартак", ЦСКА - и все. Это не серия, так получилось., - сказал тренер в эфире канала "Матч премьер". - Будет ли похож сегодняшний матч на те игры? Очень хотелось бы. Потеря Гацкана, надеюсь, не изменит ничего с точки зрения командных действий. Понятно, что все в разном состоянии после матчей сборных. Самое главное, что только одна тренировка была перед игрой, когда все собрались. У всех сборных разные тактики. Кто-то выше прессингует, кто-то ниже.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

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