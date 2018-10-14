Валерий Газзаев: "Общественности нужно прекратить травлю Кокорина и Мамаева"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму иделам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев отметил, что против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева СМИ развернули чрезмерную кампанию. По его словам, пора прекратить публичную порку и травлю.

– Известные, и, кстати, не без оснований, футболисты Кокорин и Мамаев оказались в криминальных сводках. Конечно, публичным людям, да и вообще кому бы то ни было, неприемлемо подобное поведение, – отметил Газзаев. – Но я считаю, что кампания осуждения, развернутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее уже похоже на шоу "на крови". Пора остановиться с публичной поркой и травлей, которые могут повлиять на ход следствия.

Каждый имеет право на исправление своих ошибок. Футболисты находятся в СИЗО, уже отвечают за содеянное. По их репутации нанесен огромный удар. Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь.Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей. Их будут судить в соответствии с законодательством РФ. Давайте дадим правоохранительным органам спокойно, объективно и без эмоций разобраться в происшедшем.