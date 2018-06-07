В Перми хотят возродить "Звезду" и заявиться в ПФЛ

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с представителями спортивного сообщества и воспитанниками пермской "Звезда". В мероприятии приняли участие экс-игроки "Амкара" Алексей Попов и Константин Парамонов. Как сообщили "СЭ" в пресс-служба Минспорта Пермского края, на встрече обсуждались вопросы возрождения команды.

Она может дебютировать в ПФЛ уже в следующем сезоне, который стартует в конце июля. "Звезда" создана в 1932 году, 13 раз становилась чемпионом Перми и дважды выигрывала Кубок РСФСР для команд второй лиги, но в высшем дивизионе никогда не выступала. В 1996 году клуб прекратил свое существование. (Игорь НОВИКОВ)