В Испании столкнули лбами "Спартак" и ЦСКА. У армейцев – колоссальное преимущество!

Испанское издание Marca на своем сайте запустила спецпроект "Останется только один!". Сайт предлагает выбрать лучший клуб в каждой из стран.

"Определяем лучших из лучших, – говорится в подводке к голосованию. Пользователю надо просто кликнуть на эмблему клуба под флагом определенной страны.

Так, например, в Испании предлагается выбрать между "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико" (после подсчета 82 308 голосов лидирует "Реал" с 51 процентом, у "Барсы" – 43, у "Атлетико" – 6). В Германии – между "Баварией" и "Боруссией" Дортмунд (64 на 36 в пользу Мюнхена при 70 тысячах голосовавших). А Англия почему-то представлена четверкой без "Челси" (Два "Манчестера", "Арсенал" и "Ливерпуль").

Но самое интересное для нас – баттл русских клубов. Испанцы решили столкнуть лбами ЦСКА и "Спартак". И результат после подсчета 37 тысяч голосов впечатляет – 81 на 19 в пользу ЦСКА!

Неужели Испанию так впечатлили победы армейцев над "Реалом" в Лиге чемпионов?