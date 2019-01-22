20:38 | Футбол — РПЛ

Ужасная ошибка Лунева. Смолов открыл счет в матче "Зенит" - "Локо"

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"Локомотив" вышел вперед в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита". Гол забил нападающий железнодорожников Федор Смолов.

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев допустил результативную ошибку, выпустив мяч из рук прямо в ворота после дальнего удара форварда красно-зеленых. 

 

Зенит - Локомотив

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