Ужасная ошибка Лунева. Смолов открыл счет в матче "Зенит" - "Локо"

"Локомотив" вышел вперед в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита". Гол забил нападающий железнодорожников Федор Смолов.

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев допустил результативную ошибку, выпустив мяч из рук прямо в ворота после дальнего удара форварда красно-зеленых.

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