Ужасная ошибка Лунева. Смолов открыл счет в матче "Зенит" - "Локо"

"Локомотив" вышел вперед в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита". Гол забил нападающий железнодорожников Федор Смолов.
Голкипер "Зенита" Андрей Лунев допустил результативную ошибку, выпустив мяч из рук прямо в ворота после дальнего удара форварда красно-зеленых.
А вот и видео первого гола "Локомотива". Смолов пробивает Лунева.https://t.co/tQyaLsifja#ФОНБЕТКУБОКМАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитЛоко pic.twitter.com/O355BExc8D– Матч ТВ (@MatchTV) 22 января 2019 г.
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