Уилкшир из Австралии смотрит матчи "Динамо" и просит болельщиков поддержать команду

Бывший защитник "Динамо" Люк Уилкшир призвал болельщиков поддержать команду в непростые времена. После 12 туров бело-голубые занимают 15-е место в турнирной таблице. Уилкшир защищал цвета "Динамо" с 2008 по 2014 год и в сезоне-2016/17. Летом он вернулся на родину и играет за австралийский "Сидней".

– Оставаясь динамовцем, динамовским болельщиком и в то же время поддерживая связь с ребятами и хорошо зная эту команду, хочу обратиться к фанатам "Динамо", – цитирует fcdin.com Уилкшира. – Я знаю, как вы переживаете все неудачи клуба, как много выпало на вашу долю. И хочу, чтобы вы знали: в команде и в тренерском штабе нет людей, равнодушных к "Динамо". Вы можете быть недовольными игрой или результатами, но знайте, что тренер и игроки выкладываются на 100 процентов, чтобы "Динамо" поднималось в турнирной таблице. Я ручаюсь за это, потому что продолжаю общаться с парнями и вижу, что они, как и болельщики, всем сердцем переживают эту ситуацию.

– Но переживать – одно. Возможно, дело в другом – это просто уровень нынешнего "Динамо"?

– Уверен, что нет. Эта команда может быть в верхней части таблицы. Я не лукавлю, я достаточно поиграл в РФПЛ и был частью этого коллектива в прошлом сезоне. 15-е место – не уровень этой команды. Собственно, еще недавно она шла выше. Есть обстоятельства, которые влияют на результаты, в том числе травмы. Но ребята настроены биться за очки и победы. Никто не хочет назад в ФНЛ – это точно.

– Тем не менее, большая часть болельщиков покинула трибуну во время второго тайма последнего матча.

– И это самое тревожное! Я провел в "Динамо" много лет, у меня всегда были теплые отношения с болельщиками, но такого единства команды и фанатов, как в прошлом сезоне, не припоминаю никогда прежде. Надо оставаться вместе! Ни в коем случае не обижаться друг на друга. Только вместе преодолеть этот трудный период. Понимаю, что исходя из результатов, болельщикам может показаться, что игроки недостаточно выкладываются, не бьются за "Динамо". Бьются и будут биться! Вспомните, даже в ФНЛ были периоды, которые надо было преодолеть. И команда справилась! Был камбэк со "Спартаком" – это тоже пример того, как парни бьются за "Динамо". Проблемы клуба последних лет не были связаны с равнодушием.

– Вам удается смотреть матчи "Динамо" в Австралии? Разница во времени огромная.

– Не могу сказать, что видел все матчи сезона, все-таки у меня есть тренировки и игры моей нынешней команды, но я смотрю игры "Динамо" и продолжаю болеть за клуб, который стал мне родным. Собственно, потому я и решил донести свое видение, поделиться им с болельщиками. Я так же не равнодушен к "Динамо", как и вы, и мне особенно обидно, что команда и болельщики теряют взаимопонимание. Я очень сожалею, что сейчас не в "Динамо", не в России, но я знаю тех ребят, что сейчас в "Динамо", они мне как братья и я готов поручиться за них перед фанатами – они хотят и будут биться за клуб, что бы ни происходило. И им нужна ваша поддержка, такая же мощная, которой она была все последнее время.