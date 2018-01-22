УЕФА изготовил медаль для Быстрова. Украденную награду заменят

Союз европейских футбольных ассоциаций подготовил замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у полузащитника "Тосно" Владимира Быстрова, сообщили "СЭ" в УЕФА.
Награду передадут представителям Российского футбольного союза, которые на этой неделе прилетят в Лозанну на жеребьевку Лиги наций – нового турнира, организованного УЕФА для национальных команд. (Александр БОБРОВ)
ShellSPb
Хорошо уефа поступили.
13:12
вперёд Спартак!
Дзюба, верни Крысёнку медаль!)))))))))))))))))))))))))
13:00
mas7er
Какой -то игрочишка спер ))
12:57
марк де фоссен
сто пудов Артемкиных рук дело.
12:48
alex-ls
буратино стащил
12:41
ЗЗ+
Millwall82 "а за что "изделию №23" медаль? Он же ни минуты не отыграл// Ваще-то в 2 матчах отыграл.
12:16
Millwall82
"а за что "изделию №23" медаль? Он же ни минуты не отыграл, возьму себе" подумал Артем
12:04
shpasic
кстати, а где те, кто говорил, что на ЧЕ-2008 не было бронзовых медалей?
11:58
Millwall82
Дзюба, твоих рук дело?
11:56