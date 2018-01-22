11:49 | Футбол — РФПЛ

УЕФА изготовил медаль для Быстрова. Украденную награду заменят

Владимир БЫСТРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Владимир БЫСТРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Союз европейских футбольных ассоциаций подготовил замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у полузащитника "ТосноВладимира Быстрова, сообщили "СЭ" в УЕФА.

Награду передадут представителям Российского футбольного союза, которые на этой неделе прилетят в Лозанну на жеребьевку Лиги наций – нового турнира, организованного УЕФА для национальных команд. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ShellSPb

Хорошо уефа поступили.

13:12

вперёд Спартак!

Дзюба, верни Крысёнку медаль!)))))))))))))))))))))))))

13:00

mas7er

Какой -то игрочишка спер ))

12:57

марк де фоссен

сто пудов Артемкиных рук дело.

12:48

alex-ls

буратино стащил

12:41

ЗЗ+

Millwall82 "а за что "изделию №23" медаль? Он же ни минуты не отыграл// Ваще-то в 2 матчах отыграл.

12:16

Millwall82

"а за что "изделию №23" медаль? Он же ни минуты не отыграл, возьму себе" подумал Артем

12:04

shpasic

кстати, а где те, кто говорил, что на ЧЕ-2008 не было бронзовых медалей?

11:58

Millwall82

Дзюба, твоих рук дело?

11:56