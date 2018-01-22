УЕФА изготовил медаль для Быстрова. Украденную награду заменят

Союз европейских футбольных ассоциаций подготовил замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у полузащитника "Тосно" Владимира Быстрова, сообщили "СЭ" в УЕФА.

Награду передадут представителям Российского футбольного союза, которые на этой неделе прилетят в Лозанну на жеребьевку Лиги наций – нового турнира, организованного УЕФА для национальных команд. (Александр БОБРОВ)