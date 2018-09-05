"У этого безумия не будет конца". Заявление Басты о концерте на "Ростов Арене"

Рэп-исполнитель Баста (настоящее имя – Василий Вакулеко) на своей странице в Инстаграме выступил с заявлением по поводу позиции руководства "Ростова" о его концерте на стадионе "Ростов Арена" 29 сентября. Ранее пресс-служба дончан сообщила, что если мероприятие состоится, все оставшиеся домашние игры – ближайшая из которых после концерта ростовского музыканта запланирована на 6 октября против "Оренбурга" – команда будет проводить на стадионе "Олимп-2".

- Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на "Ростов Арене", – написал Вакуленко в своем посте, к которому потом добавил комментарий о возможности отменить концерт. – Представители футбольного клуба "Ростов" сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля "Ростов Арены" в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября.

У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК "Ростов" и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу.

Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке "Ростов Арена" можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты.

Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион "Открытие Арена" ("Спартак") регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы "Ленинград", Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе "Лужники" в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.

Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба "Ростов", видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов.

Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей "Ростова", которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков.

Неужели на Басту, в случае его выступления на стадионе, может лечь ответственность за нестабильную игру "Ростова"? А если Баста откажется от выступления на "Ростов Арене", выйдет ли "Ростов" в финал Лиги чемпионов? Давайте зададим друг другу высокую планку и будем ждать результатов и побед!

Обидно осознавать тот факт, что за каждый концерт в родном городе мне приходиться биться. Каждый год мы испытываем проблемы с организацией. И сегодня нас заставляют признать, что новая, технологичная, современная площадка не готова ни к каким мероприятиям, кроме футбольных матчей. Неужели это так и есть?

Я люблю свой город. Я готов отменить концерт на "Ростов Арене" и выступить бесплатно для всех ростовчан в моем родном районе, если этого захочет город. И еще одно предложение представителям клуба – давайте играть в футбол, а не придумывать причины и оправдания собственных неудач.

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