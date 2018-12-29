09:36 | Футбол — РПЛ

Туктамышева поздравила "Зенит" с Новым годом. Видео

Обсудить
0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила "Зенит" с наступающим Новым годом. Видео поздравления опубликовано в официальном Твиттере клуба.

 

Спортсменка пожелала команде выиграть Лигу Европы и чемпионат России.

- Спасибо за поздравление! Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году, - говорится в поздравлении. -  С наступающим! 

Все о турнире российской премер-лиги - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ