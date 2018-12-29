Туктамышева поздравила "Зенит" с Новым годом. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила "Зенит" с наступающим Новым годом. Видео поздравления опубликовано в официальном Твиттере клуба.
Спасибо за поздравление, @TuktikLiza!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 29 декабря 2018 г.
Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году. С наступающим! 🎄🎅💙 pic.twitter.com/87fpaYLieV
Спортсменка пожелала команде выиграть Лигу Европы и чемпионат России.
- Спасибо за поздравление! Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году, - говорится в поздравлении. - С наступающим!
Все о турнире российской премер-лиги - здесь.
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