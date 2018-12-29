Туктамышева поздравила "Зенит" с Новым годом. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила "Зенит" с наступающим Новым годом. Видео поздравления опубликовано в официальном Твиттере клуба.

Спасибо за поздравление, @TuktikLiza!



Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году. С наступающим! 🎄🎅💙 pic.twitter.com/87fpaYLieV – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 29 декабря 2018 г.

Спортсменка пожелала команде выиграть Лигу Европы и чемпионат России.

- Спасибо за поздравление! Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году, - говорится в поздравлении. - С наступающим!

Все о турнире российской премер-лиги - здесь.