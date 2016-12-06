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Троих фанатов задержали во время обысков в Доме болельщиков "Локомотива"

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Трое фанатов "Локомотива" задержаны во время проведения обысков в Доме болельщиков футбольного клуба в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они были задержаны в ходе проведения следственных действий.

По словам старшего помощника руководителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, следователи проводят обыски в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Сегодня появилась информация, что обыски в Доме болельщиков "Локомотива" проходят в рамках уголовного дела, возбужденного после матча между железнодорожниками и "Скендербеу", прошедшего 1 октября 2015 года, во время которого российские болельщики скандировали кричалки экстремистского содержания в адрес албанцев.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/540106

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