19:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тошич - Игнашевичу: "Мне подойдет роль одного из двух нападающих"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, приступивший к полноценным тренировкам с общей группой, ответил на вопросы партнера по команде защитника Сергея Игнашевича. Хавбек отметил, что мог бы спокойно исполнить роль нападающего.

– На какой позиции вы себя видите в этой схеме? – приводит вопрос Игнашевича официальный сайт ЦСКА.

– Не исключаю, что буду действовать по левой бровке или, возможно, мне подойдет роль одного из двух нападающих. В любом случае возможны варианты, а решать только тренерам (улыбается).

– А от кого вам было бы наиболее удобно получать передачи в роли форварда?

– От одного из центральных защитников, который любит давать диагонали. Думаю, они будут приносить огромную пользу (продолжает улыбаться).

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/zoran-tosic-segodnya-u-menya-nastoyashchiy-prazdnik/

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