Торбинский рассказал, почему оказался в команде Аленичева

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский – о переходе в "Енисей" из "Балтики", где выступал с февраля этого года и с которой контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

- Помимо "Енисея" имелись другие варианты?

- Нет.

- Почему "Балтика" расторгла с вами контракт и отпустила бесплатно?

- Еще перед заключением соглашения мы договорились,, что если мне поступит предложение из премьер-лиги, то поступим именно так.

- Калининградцы выплатили вам все долги?

- Не до конца.

- А как думаете, окончательно рассчитаются?

- Уверенность в этом есть.

- Вы оказались в команде, с главным тренером которой Дмитрием Аленичевым вместе выступали за "Спартак" в середине 2000-х. Как будете общаться теперь?

- Для меня это не первая подобная ситуация. Надо соблюдать субординацию и выполнять задачи, поставленные перед командой.

- Не возникало мыслей завершить карьеру – вам уже 34 года?

- Хочется еще поиграть.

- Договор с Енисеем" заключен до конца этого сезона – есть ли опция продления?

- Если обе стороны окажутся в этом заинтересованы, то возможны переговоры. (Арман МКРТЧЯН)

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