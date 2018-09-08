Терри в "Спартаке". Фантастические для красно-белых условия контракта

По информации "СЭ", "Спартак" согласовал сделку по переходу защитника Джона Терри. Контракт будет подписан сроком на 9 месяцев.

Из источников в Англии стало известно, что договор с игроком не предусматривает премии за подпись, а зарплата составит из расчета 2,5 миллионов евро в год. При таких условиях футболист не станет не только самым высокооплачиваемым игроком команды, но и едва войдет в топ-5 по зарплатам.

Терри прилетит в Москву не сегодня, а уже на следующей неделе. (Сергей Егоров)

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