Станислав Сухина: "Видеоповторы сведут к минимуму влияние судей на исход матча"

Бывший футбольный судья Станислав Сухина прокомментировал введение видеоповторов в чемпионате России. По мнению начальника "Локомотива", это позволит свести к минимуму влияние судьи на исход матча.

- В целом я положительно отношусь к введению видеоповторов в РФПЛ, - приводят "Известия" слова Сухины. - Это позволит свести к минимуму влияние судьи на исход матча и избежать очевидных ошибок. Результат встречи будет определяться исключительно командами, а не арбитром. На мой взгляд, это, конечно, определенный шаг вперед. Но пока нет четкой схемы, как это будет работать, нет четкого алгоритма процесса - в каких случаях необходимо прибегать к просмотру видеоповторов, кто именно будет этим заниматься и как это будет осуществляться технически. Также, по моему мнению, видеоповторы не смогут решить всех спорных ситуаций, ведь далеко не всегда даже после просмотра эпизода можно дать ему объективную оценку. Кроме того, непонятно, как решать вопрос с добавленным временем - почему судья добавляет две минуты к матчу, а не четыре? Необходимо понимать, что даже с введением видеоповторов роль судьи по-прежнему будет очень важна. Арбитр должен одинаково непредвзято относиться к обеим командам, и именно на это в первую очередь стоит обращать внимание руководителям лиги.