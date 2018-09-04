"Спартак" поздравил Сергея Шавло с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего игрока команды Сергея Шавло. Сегодня ему исполнилось 62 года.

- Сегодня исполняется 62 года ветерану московского "Спартака" Сергею Дмитриевичу Шавло, - говорится в сообщении официального Твиттера клуба. - "Спартак" поздравляет Сергея Дмитриевича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и семейного благополучия!

Вместе со "Спартаком" Сергей Шавло выиграл чемпионат СССР. Также он занимал должность генерального директора клуба.

Поздравляем Сергея Шавло!



Сегодня исполняется 62 года ветерану московского #Спартак’а Сергею Дмитриевичу Шавло.@fcsm_official поздравляет Сергея Дмитриевича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и семейного благополучия! 🔴⚪️🎂#СергейШавло pic.twitter.com/9IzuO8NOPq – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 сентября 2018 г.

Все о чемпионате России по футболу