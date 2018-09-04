09:22 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Сергея Шавло с днем рождения


"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего игрока команды Сергея Шавло. Сегодня ему исполнилось 62 года.

- Сегодня исполняется 62 года ветерану московского "Спартака" Сергею Дмитриевичу Шавло, - говорится в сообщении официального Твиттера клуба. - "Спартак" поздравляет Сергея Дмитриевича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и семейного благополучия!

Вместе со "Спартаком" Сергей Шавло выиграл чемпионат СССР. Также он занимал должность генерального директора клуба.

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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