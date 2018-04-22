"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения

"Спартак" на своей странице в Инстаграме поздравил главного тренера команды Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 54 года.
"Сегодня исполнятся 54 года главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере! Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!" - говорится в сообщении "Спартака".
Напомним, что Каррера в июле 2016 года вошел в тренерский штаб "Спартака", а с середины августа стал главным тренером команды. Под его руководством красно-белые в 2017 году стали чемпионами России и победили в Суперкубке.
Сегодня исполнятся 54 года главному тренеру красно-белых Массимо @massimo.carrera4 Каррере! ⚽️ В июле 2016 года Каррера вошел в тренерский штаб нашего клуба, а с середины августа стал главным тренером "Спартака". Под его руководством красно-белые в 2017 году стали чемпионами России и победили в Суперкубке. ⚽️ Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми! 🔴⚪️👏 #впередспартак #краснобелые #spartak #fcsm #fcspartak #fcspartakmoscow #moscow #москва #массимокаррера #massimocarrera
Антиконь.
Массимо, с Днем Рождения, Т Р Е Н Е Р!!!
10:51