"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения

"Спартак" на своей странице в Инстаграме поздравил главного тренера команды Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 54 года.

"Сегодня исполнятся 54 года главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере! Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!" - говорится в сообщении "Спартака".

Напомним, что Каррера в июле 2016 года вошел в тренерский штаб "Спартака", а с середины августа стал главным тренером команды. Под его руководством красно-белые в 2017 году стали чемпионами России и победили в Суперкубке.