"Спартак" одержал четвертую победу в сезоне

"Спартак" в контрольном матче обыграл "Ротор" со счетом 2:0. Эта победа стала для красно-белых четвертой подряд в новом сезоне.

В первом тайме отличился нападающий Зе Луиш, нанесший удар из центра штрафной площади.

Во второй половине встречи голом отметился хавбек Зелимхан Бакаев, точно пробивший в дальний угол из штрафной площади.