"Спартак" одержал четвертую победу в сезоне

"Спартак" в контрольном матче обыграл "Ротор" со счетом 2:0. Эта победа стала для красно-белых четвертой подряд в новом сезоне.
В первом тайме отличился нападающий Зе Луиш, нанесший удар из центра штрафной площади.
Во второй половине встречи голом отметился хавбек Зелимхан Бакаев, точно пробивший в дальний угол из штрафной площади.
90′ 🏁 Матч "Спартак" – "Ротор" окончен. 2:0. С победой!#СпартакРотор #Спартак #Spartak pic.twitter.com/0skxnfRk3e– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 июня 2018 г.
Товарищеский матч
"Спартак" (Москва) - "Ротор" (Волгоград)- 2:0 (1:0)
Голы: Зе Луиш, 12 (1:0). Бакаев, 72 (2:0).
"Спартак": Ребров (Терешкин, 65), Ещенко (Тигиев, 46), Жиго (Миронов, 46), Петкович (Лихачев, 46), Мельгарехо (Комбаров, 46), Ломовицкий (Бакаев, 46), Фернанду (Мамин, 46), Глушаков (Игнатов, 46), Зе Луиш (Пантелеев, 46), Полубояринов (Еременко, 46), Педро Роша (Нимели, 46).
"Ротор": Фильцов, Маляров (Пискунов, 46), Эдиев, Байрыев (Васильев, 46), Щербаков, Коротаев, Якуба (Султонов, 65), Николаев (Янушковский, 65), Друзин, Завезен (Садыхов, 65), Мязин (Абдулавов, 65).
Предупреждения: Васильев, 75. Янушковский, 79. Еременко, 87.
30 июня. Московская область. Стадион "Стадион "Тарасовка"".