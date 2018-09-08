"Спартак" - не львы, "Спартак" - гладиаторы!" Красно-белый ответ "Енисею"

Пресс-служба стадиона "Открытие арена" ответила на комментарий "Енисея" о возможном трансфере бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в "Спартак" с явным намеком на переход в красноярский клуб.

– "Спартак" – не львы. "Спартак" – гладиаторы! И потом, наши болельщики эту тему давно закрыли, – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации "СЭ", Терри близок к переходу в состав красно-белых. 37-летнему игроку предложен контракт на один год с возможностью продления на сезон при проведении определенного процента матчей.

Уважаемые 🦁🦁🦁, "Спартак" – (не львы), "Спартак" – ⚔️!



И потом, наши болельщики эту тему давно закрыли... 😉 pic.twitter.com/w6AJx08sQc – Открытие Арена (@otkritiearena) 8 сентября 2018 г.

"Енисей" заманивает Джона Терри к себе //

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"! //

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