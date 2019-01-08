"Спартак" не будет покупать защитника "Гента"

Как стало известно "СЭ", информация об интересе "Спартака" к защитнику "Гента" Дилану Бронну не соответствует действительности. 23-летний игрок сборной Туниса получил два предложения – от французского "Лиона" и турецкого "Галатасарая". Однако бельгийская команда не планирует расставаться с основным футболистом этой зимой и хочет удержать его у себя до лета, чтобы увеличить трансферную стоимость.

На данный момент цена на Бронна по оценке портала transfermarkt.de равна 5 миллионам евро. Он выступает за "Гент" с лета 2017 года. В этом сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате Бельгии и забил 5 мячей. Контракт африканца с нынешним клубом рассчитан до лета 2021 года. (Игорь Новиков)

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